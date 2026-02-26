Sukob kod obale Kube, četiri osobe poginule, šestoro ranjeno

Sukob kod obale Kube dolazi u trenutku pojačanih tenzija između Vašingtona i Havane zbog naftnog embarga koji je doveo do energetske i humanitarne krize na ostrvu.

Najmanje četiri osobe su poginule, a šest ranjeno kada je gliser sa Floride ušao u kubanske teritorijalne vode i otvorio vatru na brod kubanske obalske straže, nakon čega su kubanski graničari uzvratili pucnjavu, saopštilo je ministarstvo spoljnih poslova Kube. Kako prenosi RTS, četvoro poginulih bili su članovi posade glisera, a još šestoro putnika je povređeno, navodi se u saopštenju. Kubanska vlada nije precizirala njihovu nacionalnost, ali je potvrdila da je