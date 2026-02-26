Teretnjaci na graničnom prelazu Šid čekaju šest sati

Danas pre 1 sat  |  Vesna Andric
Teretnjaci na graničnom prelazu Šid čekaju šest sati
Teretna motorna vozila jutros se najduže zadražavaju na graničnom prelazu Šid, gde čekaju šest sati da bi ušli u Hrvatsku, dok im je pet sati potrebno da bi izašli iz Srbije na prelazima Kelebija i Batrovci, saopštilo je preduzeće „Putevi Srbije“. Prema informacijama Uprave granične policije, zadržavanje teretnjaka na graničnom prelazu Bezdan je tri sata, dok na graničnim prelazima Preševo i Sremska Rača čekaju 60 minuta. Na ostalim graničnim prelazima nema dužih
