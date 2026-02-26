Izborne komisije u Majdanpeku i Kladovu potvrdile liste koalicije oko SNS

Majdanpek Izborna komisija opštine Majdanpek proglasila je izbornu listu Aleksandar Vučić – Majdanpek, naša porodica za lokalne izbore raspisane za 29. mart.

I Opštinska izborna komisija u Kladovu proglasila je izbornu listu pod nazivom Aleksandar Vučić – Kladovo, naša porodica za predstojeće lokalne izbore. Koaliciju Aleksandar Vučić – Majdanpek, naša porodica čine Srpska napredna stranka (SNS), Socijalistička partija Srbije (SPS), Srpska radikalna stranka (SRS) i lista Dr Vojislav Šešelj, kao i lista Miloš Vučević. Na izbornoj listi je 31 kandidat za odbornike Skupštine opštine Majdanpek. Uz listu je dostavljeno 200
