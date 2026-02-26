"Topić je dobio najvažniju bitku": Jokić objasnio Amerikancima ko je Nikola i šta on znači za Srbiju

Mondo pre 1 sat  |  Nemanja Stanojčić
"Topić je dobio najvažniju bitku": Jokić objasnio Amerikancima ko je Nikola i šta on znači za Srbiju

Nikola Topić vratio se na teren posle najteže borbe, pobedio je rak testisa.

Prošao je kroz hemoterapije, višemesečnu borbu i nije odustao. Njegov primer je za svako poštovanje, a o tome je pričao i najbolji košarkaš planete Nikola Jokić. Imao je samo reči hvale na račun mlađeg sunarodnika. "Igrao sam sa njim malo u reprezentaciji. On je dobar momak. Veoma talentovan. On je budućnost srpske košarke. Dobro je što se vratio, izborio se sa nečim što je najvažnije u životu", rekao je Jokić posle utakmice sa Bostonom u kojoj je imao dabl-dabl
Ključne reči

KošarkaBostonNikola JokićNikola Topić

