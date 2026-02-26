AMSS: Suvi kolovozi i dobra vidljivost, kamioni na granicama čekaju od dva sata do šest sati

N1 Info pre 22 minuta  |  Beta
Saobraćaj će se danas odvijati po uglavnom suvim kolovozima i uz dobru vidljivost, zahvaljujući pretežno sunčanom vremenu, saopštio je jutros Auto-moto savez Srbije.

Pojačan intenzitet saobraćaja očekivan je unutar većih gradova, naročito u jutarnjim i popodnevnim časovima, a vozači se pozivaju da posebno budu oprezni u zonama škola. Na naplatnim stanicama i na putničkim terminalima graničnih prelaza nema zadržavanja vozila. Kamioni se na izazu iz zemlje na prelazu Šid zadržavaju šest sati, na prelazima Kelebija, Batrovci i Bezdan pet sati, a na prelazu Sremska Rača dva sata.
