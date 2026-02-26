Denver savladao Boston i prekinuo pobednički niz Seltiksa

Nedeljnik pre 39 minuta
Denver savladao Boston i prekinuo pobednički niz Seltiksa

Košarkaši Denvera pobedili su danas Boston 103:84 i prekinuli niz Seltiksa od četiri pobede u Američkoj košarkaškoj ligi (NBA).

Nagetse je predvodio srpski centar Nikola Jokić sa 30 poena, 12 skokova i šest asistencija, a šutirao je iz igre 11/28 i 4/13 za tri poena. Tim Hardavej postigao je 14 poena uz četiri skoka i četiri asistencije, Džulijan Stroter imao je 12 poena, a Jonas Valančijunas i Kameron Džonson dodali su po 11 poena. Denver je veći deo utakmice igrao bez Džamala Mareja, koji je zbog zdravstvenih problema napustio teren posle nepuna tri minuta. U ekipi Bostona Džejlen Braun
Otvori na nedeljnik.co.rs

Povezane vesti »

Jokić ponovio neverovatan "Sombor šafl" iz "Beogradske arene"

Jokić ponovio neverovatan "Sombor šafl" iz "Beogradske arene"

RTS pre 4 minuta
Dabl-dabl učinak Jokića u pobedi Denvera protiv Bostona

Dabl-dabl učinak Jokića u pobedi Denvera protiv Bostona

Danas pre 1 sat
Jokić predvodio Denver protiv Seltiksa, Topić delio asistencije (VIDEO)

Jokić predvodio Denver protiv Seltiksa, Topić delio asistencije (VIDEO)

RTV pre 49 minuta
Boston se ispromašivao trojkama: Jokiću pripao duel balkanskih centara!

Boston se ispromašivao trojkama: Jokiću pripao duel balkanskih centara!

Hot sport pre 59 minuta
Jokić: Topić je pobedio u najvažnijoj borbi, on je budućnost srpske košarke

Jokić: Topić je pobedio u najvažnijoj borbi, on je budućnost srpske košarke

RTS pre 1 sat
VIDEO Topić naleteo na najboljeg plejmejkera lige i dobio lekciju

VIDEO Topić naleteo na najboljeg plejmejkera lige i dobio lekciju

Nova pre 39 minuta
Jokić bolji od Vučevića u komšijskom okršaju: Denver prekinuo sjajan niz Bostona

Jokić bolji od Vučevića u komšijskom okršaju: Denver prekinuo sjajan niz Bostona

Euronews pre 29 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaNBABostonNikola JokićDenver

Sport, najnovije vesti »

Partizan skinuo teret s leđa - Parker na pozajmici u Huventudu

Partizan skinuo teret s leđa - Parker na pozajmici u Huventudu

RTS pre 19 minuta
Zaokružiti sedmicu!

Zaokružiti sedmicu!

Sportske.net pre 14 minuta
Srbin napravio tenisku senzaciju: Kecmanović savladao tenisera iz Top 5!

Srbin napravio tenisku senzaciju: Kecmanović savladao tenisera iz Top 5!

Hot sport pre 9 minuta
Najveća pobeda u karijeri Miomira Kecmanovića

Najveća pobeda u karijeri Miomira Kecmanovića

Vesti online pre 4 minuta
Zvezdino veliko veče: Perfekcija čeka pečat

Zvezdino veliko veče: Perfekcija čeka pečat

Sport klub pre 19 minuta