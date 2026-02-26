Denver savladao Boston i prekinuo pobednički niz Seltiksa

Košarkaši Denvera pobedili su danas Boston 103:84 i prekinuli niz Seltiksa od četiri pobede u Američkoj košarkaškoj ligi (NBA).

Nagetse je predvodio srpski centar Nikola Jokić sa 30 poena, 12 skokova i šest asistencija, a šutirao je iz igre 11/28 i 4/13 za tri poena. Tim Hardavej postigao je 14 poena uz četiri skoka i četiri asistencije, Džulijan Stroter imao je 12 poena, a Jonas Valančijunas i Kameron Džonson dodali su po 11 poena. Denver je veći deo utakmice igrao bez Džamala Mareja, koji je zbog zdravstvenih problema napustio teren posle nepuna tri minuta. U ekipi Bostona Džejlen Braun