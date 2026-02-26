RHMZ: Kakvo nas vreme sutra očekuje

U Srbiji će sutra posle hladnog jutra tokom dana biti pretežno sunčano, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorloškog zavoda.

Duvaće slab i umeren istočni i jugoistočni vetar. Jutarnja temperatura biće od minus četiri do dva, a najviša od 11 do 16 stepeni. Jutarnja temperatura biće od minus jedan stepen do dva, a najviša oko 15 stepeni. Narednih dana će biti pretežno sunčano. Jutra će biti prohladna, mestimično sa slabim mrazem, a u toku dana relativno toplo sa maksimalnom temperaturom u većini mesta od 11 stepeni do 18 stepeni. Naoblačenje koje će u utorak krajem dana zahvatiti severne