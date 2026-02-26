RHMZ: Kakvo nas vreme sutra očekuje

NIN pre 3 sata  |  Beta
RHMZ: Kakvo nas vreme sutra očekuje

U Srbiji će sutra posle hladnog jutra tokom dana biti pretežno sunčano, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorloškog zavoda.

Duvaće slab i umeren istočni i jugoistočni vetar. Jutarnja temperatura biće od minus četiri do dva, a najviša od 11 do 16 stepeni. Jutarnja temperatura biće od minus jedan stepen do dva, a najviša oko 15 stepeni. Narednih dana će biti pretežno sunčano. Jutra će biti prohladna, mestimično sa slabim mrazem, a u toku dana relativno toplo sa maksimalnom temperaturom u većini mesta od 11 stepeni do 18 stepeni. Naoblačenje koje će u utorak krajem dana zahvatiti severne
Otvori na nin.rs

Povezane vesti »

Meteorolog Todorović otkrio vremensku prognozu za mart: Prolećni dani, pa nagli obrt sa padavinama

Meteorolog Todorović otkrio vremensku prognozu za mart: Prolećni dani, pa nagli obrt sa padavinama

Mondo pre 36 minuta
Meteorolog objavio neverovatan snimak: Beograđani neće verovati

Meteorolog objavio neverovatan snimak: Beograđani neće verovati

Telegraf pre 22 minuta
Vremenska prognoza za petak, 27. februar: Posle hladnog jutra, tokom dana sunčano

Vremenska prognoza za petak, 27. februar: Posle hladnog jutra, tokom dana sunčano

Serbian News Media pre 3 sata
Neverovatan obrt vremena u Srbiji Temperatura ide skoro do 20 stepeni, a onda "Baba Marta" donosi dramu: Biće snega usred…

Neverovatan obrt vremena u Srbiji Temperatura ide skoro do 20 stepeni, a onda "Baba Marta" donosi dramu: Biće snega usred proleća!

Blic pre 3 sata
Uživate u sunčanom vremenu danas? Ne opuštajte se, evo šta sledi sutra i kreće od minusa

Uživate u sunčanom vremenu danas? Ne opuštajte se, evo šta sledi sutra i kreće od minusa

Telegraf pre 3 sata
I sutra sunčano u Novom Sadu

I sutra sunčano u Novom Sadu

Radio 021 pre 4 sati
Stiže nam rano proleće, temperature i do 21 stepen: Čubrilo najavljuje stabilno vreme do ovog datuma

Stiže nam rano proleće, temperature i do 21 stepen: Čubrilo najavljuje stabilno vreme do ovog datuma

Mondo pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

RHMZVreme sutraVremenska prognozasrbijabeograd

Vojvodina, najnovije vesti »

Almaški kraj vraća izvorni izgled i duh vremena

Almaški kraj vraća izvorni izgled i duh vremena

RTV pre 53 minuta
NAJAVA: Izložba maketa Branislava Frenca u Kulturnom centru Zrenjanina Kulturni centar Zrenjanina

NAJAVA: Izložba maketa Branislava Frenca u Kulturnom centru Zrenjanina Kulturni centar Zrenjanina

Volim Zrenjanin pre 27 minuta
Obustavljen tender za uređenje prostora iznad podzemne garaže Modena

Obustavljen tender za uređenje prostora iznad podzemne garaže Modena

Moj Novi Sad pre 13 minuta
Meteorolog Todorović otkrio vremensku prognozu za mart: Prolećni dani, pa nagli obrt sa padavinama

Meteorolog Todorović otkrio vremensku prognozu za mart: Prolećni dani, pa nagli obrt sa padavinama

Mondo pre 36 minuta
(Video) „Prvih sto“ za pobedu naše Branke! Humanitarna akcija „Dnevnika“: Našoj mladoj koleginici hitno potrebna pomoć u borbi…

(Video) „Prvih sto“ za pobedu naše Branke! Humanitarna akcija „Dnevnika“: Našoj mladoj koleginici hitno potrebna pomoć u borbi protiv raka

Dnevnik pre 18 minuta