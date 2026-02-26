Vremenska prognoza 27. februar 2026.

RTS pre 10 minuta
Vremenska prognoza 27. februar 2026.

Naredniih pet dana bez oblaka na nebu iznad Srbije, i iz dana u dan postepeno toplije. Visok vazdušni pritisak većem delu kontinenta i Balkanskom poluostrvu obezbediće vedro vreme, a sa Mediterana će stizati topliji vazduh. Ipak, da je još uvek kalendarski zima podsetiće nas hladna jutra. Ujutru ponegde mraz od -4 do 2 stepena, najviša dnevna temperatura od 11 do 16 stepeni. U Beogradu posle prohladnog jutra, na rubu grada i minus 1 stepena, dan sunčan i najviša temperatura 15 stepeni.

Prognoza vremena, upozorenje i verovatnoća ostvarenja opasne pojave (Izvor: RHMZ) 27.02.2026. Petak: Posle hladnog jutra tokom dana pretežno sunčano, ponegde uz prolaznu umerenu oblačnost. Vetar slab i umeren istočni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od -4 do 2, a najviša od 11 do 16 stepeni. 28.02.2026. Subota: Pretežno sunčano, ponegde uz prolaznu umerenu oblačnost. Vetar slab, u košavskom području i umeren, istočni i jugoistočni. Najniža temperatura od -3 do
