"Mladi Kula" predali listu za lokalne izbore FOTO

Nova pre 1 sat
"Mladi Kula" predali listu za lokalne izbore FOTO

Grupa građana "Mladi Kula" predala je danas izbornu listu za lokalne izbore koji će 29. marta biti održani u tom gradu, uprkos opstrukcijama koje su imali tokom prikupljanja potpisa.

Inicijativa „Mladi Kula“, koju podržavaju studenti suočila se tokom jučerašnjeg dana sa opstrukcijama, jer im opština nije dodelila overivače, pa su građane morali da voze u susedne opštine, dok su se paralelno potpisi „fantomske“ liste sličnog imena overavali van radnog vremena. Dodatno su, kako navode, nailazili na policijske kontrole i prepreke na terenu, ali su ipak prikupili dovoljan broj potpisa i danas predali svoju listu. Inače, kako su ranije objavili
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Trka za overu potpisa u 10 opština pred lokalne izbore: Opozicija tvrdi da nema ravnopravnih uslova (VIDEO)

Trka za overu potpisa u 10 opština pred lokalne izbore: Opozicija tvrdi da nema ravnopravnih uslova (VIDEO)

Insajder pre 35 minuta
Evo ko je na listi. Gradska izborna komisija u Boru prihvatila listu kandidata sa SG koju je podneo SNS sa svojim koalicionim…

Evo ko je na listi. Gradska izborna komisija u Boru prihvatila listu kandidata sa SG koju je podneo SNS sa svojim koalicionim partnerima

Ist media pre 16 minuta
Ovako izgleda lista SNS-a u dragačevu - podržalo je potpisom preko 1.500 građana

Ovako izgleda lista SNS-a u dragačevu - podržalo je potpisom preko 1.500 građana

Glas Zapadne Srbije pre 51 minuta
"Mladi Kula" predali listu za lokalne izbore

"Mladi Kula" predali listu za lokalne izbore

N1 Info pre 1 sat
Koalicija oko SNS prva na listiću u svih deset opština: Proglašene izborne liste i u Boru, Aranđelovcu i Majdanpeku

Koalicija oko SNS prva na listiću u svih deset opština: Proglašene izborne liste i u Boru, Aranđelovcu i Majdanpeku

Newsmax Balkans pre 1 sat
U Lučanima proglašena izborna lista koalicije oko SNS

U Lučanima proglašena izborna lista koalicije oko SNS

Serbian News Media pre 2 sata
Proglašene izborne liste koalicije okupljene oko SNS u Aranđelovcu i Majdanpeku

Proglašene izborne liste koalicije okupljene oko SNS u Aranđelovcu i Majdanpeku

Newsmax Balkans pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Izbori

Politika, najnovije vesti »

Gradonačelnik Severne Mitrovice dobio poziv na sud zbog banera „Mir Božji, Hristos se rodi“

Gradonačelnik Severne Mitrovice dobio poziv na sud zbog banera „Mir Božji, Hristos se rodi“

Danas pre 12 minuta
Janjić (SRCE) o poslaniku SNS Uglješi Mrdiću: Pravni džudista koji je bacio pravosuđe na zemlju

Janjić (SRCE) o poslaniku SNS Uglješi Mrdiću: Pravni džudista koji je bacio pravosuđe na zemlju

Danas pre 1 sat
Studenti u susret izborima: Da li su tražili pomoć od DS koji im se stavio na raspolaganje?

Studenti u susret izborima: Da li su tražili pomoć od DS koji im se stavio na raspolaganje?

Danas pre 1 sat
Gledajte UŽIVO N1 Direktno: Nestali overivači

Gledajte UŽIVO N1 Direktno: Nestali overivači

N1 Info pre 1 minut
Doktor Popević: Zdravstveno stanje ministra Dačića i dalje teško

Doktor Popević: Zdravstveno stanje ministra Dačića i dalje teško

RTS pre 2 minuta