Uvode se zdravstveni e-kartoni: Prva testiranja u Kragujevcu

Pressek pre 2 sata  |  rts, pressek, foto:M.O.
Polako ali sigurno, papirni zdravstveni karton odlazi u istoriju.

Posle uvođenja e-recepta, e-bolovanja, e-uputa, u toku je pilot projekat e-karton. Sistem se trenutno testira na sva tri nivoa zdravstvene zaštite - u kragujevačkom Domu zdravlja i u Univerzitetskom kliničkom centru Kragujevac, kao u Zaječaru i u Gornjem Milanovcu. Od prošlog vikenda u sistem su uneta 342.000 elektronska kartona, a očekuje se da u narednih mesec do dva cela Srbija bude pokrivena e-kartonom. Lekar će imati ispred sebe kompletnu zdravstvenu istoriju
