Čuameni: Pobeda Reala protiv Benfike je pobeda za sve koji se bore protiv rasizma

Čuameni: Pobeda Reala protiv Benfike je pobeda za sve koji se bore protiv rasizma

Real se sinoć plasirao u osminu finala Lige šampiona, pošto je u revanšu plej-ofa na svom terenu pobedio Benfiku 2:1.

U prvoj utakmici u Lisabonu prošlog utorka Real je pobedio golom Vinisijusa Žuniora, koji je prijavio fudbalera Benfike Đanluku Prestijanija da ga je vređao na rasnoj osnovi. Prestijani je negirao optužbe, a propustio je revanš zbog privremene suspenzije. “Mislim da ima važnijih stvari od ove utakmice, od fudbala. Vinisijus je zadržao samopouzdanje i ostaje koncentrisan na ono što bi trebalo da radi. Mislim da su doneli pravu odluku kada nisu dozvolili momku
