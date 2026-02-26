Lavrov: Rusija fokusirana na mirno rešenje, ne na rokove; nova razmena poginulih vojnika

Rat u Ukrajini – 1464. dan. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je da Rusija smatra ključnim rešavanje izazova mirnog rešenja u Ukrajini i da se ne fokusira na bilo kakve rokove. U međuvremenu, pomoćnik ruskog predsednika Vladimir Medinski rekao je da su tela 1.000 poginulih ukrajinskih vojnika vraćena Ukrajini, a tela 35 ruskih vojnika vraćena Rusiji.

FSB: Sprečen teroristički napad na visokog vojnog zvaničnika u Sankt Peterburgu Teroristički napad na visokog zvaničnika Ministarstva odbrane Rusije, planiran po naređenju ukrajinskih obaveštajnih službi, sprečen je u Sankt Peterburgu, saopštila je ruska Federalna služba bezbednosti (FSB). "Nezakonite aktivnosti dvojice ruskih državljana koji su planirali da izvrše teroristički akt su sprečene", navodi se u saopštenju. Ističe se i da su se počinioci dopisivali sa