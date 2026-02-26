Predsednik Vučić stigao u Kazahstan, "suhoji“ ga dočekali iznad Astane

RTS pre 1 sat
Predsednik Vučić stigao u Kazahstan, "suhoji“ ga dočekali iznad Astane

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boravi u zvaničnoj dvodnevnoj poseti Kazahstanu. Avion predsednika u vazdušnom prostoru te zemlje sačekala su tri aviona ''suhoj 30'' u znak dobrodošlice i počasti.

Nenad Popović: Potrebno je konkretnim projektima ojačati saradnju Srbije i Kazahstana Sporazum o slobodnoj trgovini između Srbije i Kazahstana predstavlja snažnu osnovu za saradnju koju treba ojačati konkretnim projektima i ciljanim mehanizmima za podršku preduzetništvu u Kazahstanu i Srbiji, kao i njihovim poslovnim zajednicama, izjavio je ministar za međunarodnu ekonomsku saradnju Srbije Nenad Popović. U obraćanju na prvom sastanku Poslovnog saveta i foruma
