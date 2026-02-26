Šesnaesti dan protesta poljoprivrednika – blokirane Ibarska i Đerdapska magistrala

RTS pre 1 sat
Šesnaesti dan protesta poljoprivrednika – blokirane Ibarska i Đerdapska magistrala

Udruženje poljoprivrednika i mlekara kraljevačke opštine, nezadovoljno uslovima poslovanja i stanjem u agraru, blokiralo je Ibarsku magistralu na dva sata.

Tridesetak traktora nalazi se u selu Konarevo, nadomak Kraljeva, od 11 časova, gde je saobraćaj usporen i preusmeren. Poljoprivrednici su, navode, već 16 dana u protestu, svakodnevno od 10 do 14 časova blokirajući saobraćaj na regionalnom putu Kraljevo–Vrnjačka Banja kod petlje "Vrba" u selu Zaklopača, kao i petlju u Vitanovcu na putu Kraljevo–Kragujevac. Predstavnici udruženja ističu da će sa protestima nastaviti dok se njihovi zahtevi ne ispune. Treći dan blokade
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

Hoće li poljoprivrednici za Beograd

Hoće li poljoprivrednici za Beograd

Vreme pre 1 sat
Poljoprivrednicima stižu prekršajne kazne zbog blokada

Poljoprivrednicima stižu prekršajne kazne zbog blokada

Moj Novi Sad pre 2 sata
Poljoprivrednicima koji su blokirali puteve policija masovno piše prijave zbog nepropisnog parkiranja: Autobuse SNS-a…

Poljoprivrednicima koji su blokirali puteve policija masovno piše prijave zbog nepropisnog parkiranja: Autobuse SNS-a ostavljali i na zeleni

Pravda pre 1 sat
BLOG UŽIVO Poljoprivrednici večeras na sastanku odlučuju o daljim koracima, policija tokom dana snimala vozila…

BLOG UŽIVO Poljoprivrednici večeras na sastanku odlučuju o daljim koracima, policija tokom dana snimala vozila poljoprivrednika, legitimisala građane koji ih podržavaju

Nova pre 2 sata
Poljoprivrednik sa blokade u Bresnici: Na sastanku večeras odlučujemo o daljim koracima, država može ovo da reši brzinski

Poljoprivrednik sa blokade u Bresnici: Na sastanku večeras odlučujemo o daljim koracima, država može ovo da reši brzinski

N1 Info pre 2 sata
Protest poljoprivrednika Srbije nastavljen, tvrde da je netačno da je zarada po kravi 4.000 evra

Protest poljoprivrednika Srbije nastavljen, tvrde da je netačno da je zarada po kravi 4.000 evra

Serbian News Media pre 2 sata
Poljoprivrednik sa blokade u Bresnici: Na sastanku večeras odlučujemo o daljim koracima, država može ovo da reši brzinski

Poljoprivrednik sa blokade u Bresnici: Na sastanku večeras odlučujemo o daljim koracima, država može ovo da reši brzinski

Nova pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Vrnjačka banjaKraljevoIbarska magistralaKragujevac

Regioni, najnovije vesti »

NAJAVLJENA VELIKA REKONSTRUKCIJU! Renoviraju se portali, Pavlović najavio i pokrivanje spoljnog bazena

NAJAVLJENA VELIKA REKONSTRUKCIJU! Renoviraju se portali, Pavlović najavio i pokrivanje spoljnog bazena

Glas juga pre 2 minuta
Vlasotinčani skupljaju potpise protiv uništavanja obala Vlasine

Vlasotinčani skupljaju potpise protiv uništavanja obala Vlasine

Jug press pre 2 minuta
Drašković: Prosečna plata od 1.000 evra privid, vrednost joj kao nekad 500-600 evra

Drašković: Prosečna plata od 1.000 evra privid, vrednost joj kao nekad 500-600 evra

N1 Info pre 47 minuta
Gradsko veće: Za informisanje 30 miliona dinara, poznati „srećnici“ i bez konkursa

Gradsko veće: Za informisanje 30 miliona dinara, poznati „srećnici“ i bez konkursa

Jug press pre 56 minuta
GODIŠNJICA POTAPANJA SELA ZAVOJ: Meštani čuvaju uspomenu na zavičaj

GODIŠNJICA POTAPANJA SELA ZAVOJ: Meštani čuvaju uspomenu na zavičaj

Pirotske vesti pre 51 minuta