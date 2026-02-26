Šesnaesti dan protesta poljoprivrednika – blokirane Ibarska i Đerdapska magistrala

Udruženje poljoprivrednika i mlekara kraljevačke opštine, nezadovoljno uslovima poslovanja i stanjem u agraru, blokiralo je Ibarsku magistralu na dva sata.

Tridesetak traktora nalazi se u selu Konarevo, nadomak Kraljeva, od 11 časova, gde je saobraćaj usporen i preusmeren. Poljoprivrednici su, navode, već 16 dana u protestu, svakodnevno od 10 do 14 časova blokirajući saobraćaj na regionalnom putu Kraljevo–Vrnjačka Banja kod petlje "Vrba" u selu Zaklopača, kao i petlju u Vitanovcu na putu Kraljevo–Kragujevac. Predstavnici udruženja ističu da će sa protestima nastaviti dok se njihovi zahtevi ne ispune. Treći dan blokade