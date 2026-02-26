Hoće li poljoprivrednici za Beograd

Blokade poljoprivrednika nastavljaju se širom zemlje. A hoće li doći u Beograd

Poljoprivrednici širom Srbije već duže od dve nedelje blokiraju saobraćajnice. Radikalizovali su proteste od utorka (24. februar), blokirajući brojne puteve širom Srbije. Na 24 sata ili po nekoliko sati blokirano je oko 80 magistralnih puteva. Na blokadama u Bogatiću je Slobodan Brkić, poljoprivrednik i član udruženja Naše mleko. „Radikalizacija se pojačava. Sastajemo se i razgovaramo o tome da li ćemo ići za Beograd. Zasad nismo doneli nikakvu odluku”, kaže on za