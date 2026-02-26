Hoće li poljoprivrednici za Beograd

Vreme pre 4 sati
Hoće li poljoprivrednici za Beograd

Blokade poljoprivrednika nastavljaju se širom zemlje. A hoće li doći u Beograd

Poljoprivrednici širom Srbije već duže od dve nedelje blokiraju saobraćajnice. Radikalizovali su proteste od utorka (24. februar), blokirajući brojne puteve širom Srbije. Na 24 sata ili po nekoliko sati blokirano je oko 80 magistralnih puteva. Na blokadama u Bogatiću je Slobodan Brkić, poljoprivrednik i član udruženja Naše mleko. „Radikalizacija se pojačava. Sastajemo se i razgovaramo o tome da li ćemo ići za Beograd. Zasad nismo doneli nikakvu odluku”, kaže on za
Otvori na vreme.com

Povezane vesti »

Insajder debata: Kome teče srpsko mleko, a kome je prekipelo? (VIDEO)

Insajder debata: Kome teče srpsko mleko, a kome je prekipelo? (VIDEO)

Insajder pre 11 minuta
Poljoprivrednik sa blokada: Poručuju nam da menjamo profesiju - mi drugog izbora nemamo (VIDEO)

Poljoprivrednik sa blokada: Poručuju nam da menjamo profesiju - mi drugog izbora nemamo (VIDEO)

Insajder pre 3 sata
Prodaju krave da prežive: Poljoprivrednici zovu ministra da ih obiđe i najavljuju duže blokade

Prodaju krave da prežive: Poljoprivrednici zovu ministra da ih obiđe i najavljuju duže blokade

N1 Info pre 3 sata
Šesnaesti dan blokada širom Srbije: Poljoprivrednici najavljuju širenje protesta na još više lokacija, razmatra se dolazak u…

Šesnaesti dan blokada širom Srbije: Poljoprivrednici najavljuju širenje protesta na još više lokacija, razmatra se dolazak u Beograd

Nedeljnik pre 2 sata
Šesnaesti dan protesta poljoprivrednika – blokirane Ibarska i Đerdapska magistrala

Šesnaesti dan protesta poljoprivrednika – blokirane Ibarska i Đerdapska magistrala

RTS pre 4 sati
Poljoprivrednicima stižu prekršajne kazne zbog blokada

Poljoprivrednicima stižu prekršajne kazne zbog blokada

Moj Novi Sad pre 5 sati
BLOG UŽIVO Poljoprivrednici večeras na sastanku odlučuju o daljim koracima, policija tokom dana snimala vozila…

BLOG UŽIVO Poljoprivrednici večeras na sastanku odlučuju o daljim koracima, policija tokom dana snimala vozila poljoprivrednika, legitimisala građane koji ih podržavaju

Nova pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

MlekoBogatić

Regioni, najnovije vesti »

Insajder debata: Kome teče srpsko mleko, a kome je prekipelo? (VIDEO)

Insajder debata: Kome teče srpsko mleko, a kome je prekipelo? (VIDEO)

Insajder pre 11 minuta
Proveru sluha bez uputa i zakazivanja unedelju u Leskovcu

Proveru sluha bez uputa i zakazivanja unedelju u Leskovcu

Stav.life pre 36 minuta
Nedeljna spartanska utakmica za fudbalere Dubočice

Nedeljna spartanska utakmica za fudbalere Dubočice

Jug press pre 16 minuta
Zlatni rvači Mladosti

Zlatni rvači Mladosti

ObjektiVa pre 1 sat
(Video) Pogledajte slavlje na ulicama Novog Pazara: vatromet i baklje nakon velike CS2 pobede

(Video) Pogledajte slavlje na ulicama Novog Pazara: vatromet i baklje nakon velike CS2 pobede

Sandžak haber pre 51 minuta