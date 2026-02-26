SPS: Verujemo u snagu Ivice Dačića

RTS pre 21 minuta
SPS: Verujemo u snagu Ivice Dačića

Socijalistička partija Srbija uputila je podršku njenom predsedniku i potpredsedniku Vlade Srbije Ivici Dačiću kojem se naglo pogoršalo zdravstveno stanje.

"Uprkos ozbiljno narušenom zdravstvenom stanju, verujemo u snagu Ivice Dačića, koji je pobedonosno odgovorio na sve životne izazove i iskušenja do sada i molimo se za još jednu njegovu pobedu. Beskrajnu zahvalnost upućujemo lekarima i medicinskom osoblju Kliničkog centra Srbije i Klinike za pulmologiju koji ulažu ogromne napore u ovoj teškoj borbi", navodi se u saopštenju SPS. Dodaju da veliku zahvalnost upućuju i predsedniku Aleksandru Vučiću, premijeru Đuru
Ključne reči

Aleksandar VučićSPSSocijalistička partija SrbijeIvica DačićVlada Srbije

