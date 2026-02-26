Doktor koji leči Ivicu Dačića: Stanje je stabilnije, ali i dalje teško

Radio 021 pre 1 sat  |  021.rs
Doktor koji leči Ivicu Dačića: Stanje je stabilnije, ali i dalje teško

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić nalazi se u teškom zdravstvenom stanju usled obostrane upale pluća i priključen je na mehaničku ventilaciju.

To je danas izjavio pomoćnik direktora za pulmologiju Spasoje Popević, koji je zadužen za njegovo lečenje. Prema njegovim rečima, stanje ministra je trenutno stabilizovano, ali je i dalje ozbiljno. "Borba se nastavlja. Uspeli smo da stabilizujemo stanje i ono je sada stabilnije nego tokom jučerašnjeg obraćanja, ali je i dalje teško. Prerano je za bilo kakve prognoze", rekao je Popević za televiziju Informer. On je apelovao na medije da pokažu razumevanje prema
Otvori na 021.rs

Povezane vesti »

Pomoćnik direktora Klinike za pulmologiju: Dačićevo stanje teško, ali stabilnije nego sinoć

Pomoćnik direktora Klinike za pulmologiju: Dačićevo stanje teško, ali stabilnije nego sinoć

Insajder pre 5 minuta
"Zdravstveno stanje i dalje teško, ali stabilnije": lekar sa pulmologije o stanju Ivice Dačića koji je na respiratoru

"Zdravstveno stanje i dalje teško, ali stabilnije": lekar sa pulmologije o stanju Ivice Dačića koji je na respiratoru

Newsmax Balkans pre 20 minuta
Pomoćnik direktora za pulmologiju o stanju Ivice Dačića: Suviše je rano da prognoziram bilo šta

Pomoćnik direktora za pulmologiju o stanju Ivice Dačića: Suviše je rano da prognoziram bilo šta

NIN pre 20 minuta
Vesna Zmijanac jedva progovorila o Dačiću nakon saznanja da je u teškom stanju: "Mnogo puta smo mi..."

Vesna Zmijanac jedva progovorila o Dačiću nakon saznanja da je u teškom stanju: "Mnogo puta smo mi..."

Telegraf pre 20 minuta
Lekar: Dačić i dalje u teškom stanju, ali stabilno

Lekar: Dačić i dalje u teškom stanju, ali stabilno

N1 Info pre 50 minuta
Popević: Dačićevo stanje teško, još je na mehaničkoj ventaliciji

Popević: Dačićevo stanje teško, još je na mehaničkoj ventaliciji

RTV pre 35 minuta
Doktor Popević: Dačićevo stanje stabilnije ali i dalje teško

Doktor Popević: Dačićevo stanje stabilnije ali i dalje teško

RTS pre 35 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Ivica DačićMinistar unutrašnjih poslova

Politika, najnovije vesti »

Pomoćnik direktora Klinike za pulmologiju: Dačićevo stanje teško, ali stabilnije nego sinoć

Pomoćnik direktora Klinike za pulmologiju: Dačićevo stanje teško, ali stabilnije nego sinoć

Insajder pre 5 minuta
Srbija se nije uskladila sa sankcijama Iranu: „Sledi li odmazda Trampa prema Vučiću?“

Srbija se nije uskladila sa sankcijama Iranu: „Sledi li odmazda Trampa prema Vučiću?“

Danas pre 15 minuta
"Zdravstveno stanje i dalje teško, ali stabilnije": lekar sa pulmologije o stanju Ivice Dačića koji je na respiratoru

"Zdravstveno stanje i dalje teško, ali stabilnije": lekar sa pulmologije o stanju Ivice Dačića koji je na respiratoru

Newsmax Balkans pre 20 minuta
Pomoćnik direktora za pulmologiju o stanju Ivice Dačića: Suviše je rano da prognoziram bilo šta

Pomoćnik direktora za pulmologiju o stanju Ivice Dačića: Suviše je rano da prognoziram bilo šta

NIN pre 20 minuta
Veštačka inteligencija u službi gušenja protesta

Veštačka inteligencija u službi gušenja protesta

Dojče vele pre 15 minuta