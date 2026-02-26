Doktor koji leči Ivicu Dačića: Stanje je stabilnije, ali i dalje teško

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić nalazi se u teškom zdravstvenom stanju usled obostrane upale pluća i priključen je na mehaničku ventilaciju.

To je danas izjavio pomoćnik direktora za pulmologiju Spasoje Popević, koji je zadužen za njegovo lečenje. Prema njegovim rečima, stanje ministra je trenutno stabilizovano, ali je i dalje ozbiljno. "Borba se nastavlja. Uspeli smo da stabilizujemo stanje i ono je sada stabilnije nego tokom jučerašnjeg obraćanja, ali je i dalje teško. Prerano je za bilo kakve prognoze", rekao je Popević za televiziju Informer. On je apelovao na medije da pokažu razumevanje prema