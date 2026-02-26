Otvorena treća runda nuklearnih pregovora u Ženevi

ŽENEVA - Treća runda indirektnih nuklearnih pregovora između Irana i Sjedinjenih Američkih Država otvorena je danas u Ženevi.

Iranska delegacija je navodno iznela predlog kojim bi se eliminisali svi izgovori Vašingtona u vezi sa iranskim mirnodopskim nuklearnim programom, preneo je "Press TV". Prema izvorima bliskim pregovorima, ukoliko Bela kuća odbije iranski predlog, to bi moglo da pojača sumnje u Teheranu da Vašington ne shvata ozbiljno diplomatiju, već da je njegov stav samo "igra". Portparol iranskog Ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagaei rekao je da Iran ulazi u treću rundu