Otvorena treća runda nuklearnih pregovora u Ženevi

RTV pre 2 sata  |  Tanjug
Otvorena treća runda nuklearnih pregovora u Ženevi

ŽENEVA - Treća runda indirektnih nuklearnih pregovora između Irana i Sjedinjenih Američkih Država otvorena je danas u Ženevi.

Iranska delegacija je navodno iznela predlog kojim bi se eliminisali svi izgovori Vašingtona u vezi sa iranskim mirnodopskim nuklearnim programom, preneo je "Press TV". Prema izvorima bliskim pregovorima, ukoliko Bela kuća odbije iranski predlog, to bi moglo da pojača sumnje u Teheranu da Vašington ne shvata ozbiljno diplomatiju, već da je njegov stav samo "igra". Portparol iranskog Ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagaei rekao je da Iran ulazi u treću rundu
