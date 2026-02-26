UKRAJINSKA KRIZA Sastanak ukrajinskih pregovarača sa Vitkofom i Kušnerom; Mađarska raspoređuje trupe da zaštiti energetska postrojenja

RTV pre 1 sat  |  RTS, Tanjug
KIJEV/MOSKVA/VAŠINGTON - Rat u Ukrajini – 1464. dan Očekuje se sastanak ukrajinskih pregovarača sa specijalnim američkim izaslanikom Stivom Vitkofom i Džaredom Kušnerom, biznismenom i zetom predsednika Trampa. Ukrajina je dopisom Evropskoj uniji poslala svoj stav o prekidu isporuke nafte cevovodom "Družba" u kome navode da je "Rusija kriva za njegovo zatvaranje". Ranije je mađarski premijer Viktor Orban podsetio da je obustava počela 27. januara, a Peter Sijarto je to ocenio kao ukrajinsku podršku

Ukrajina je saopštila da ne prihvata politički pritisak pojedinih država Evropske unije u vezi sa gasovodom "Družba", ističući da je Rusija kriva za njegovo zatvaranje. Ranije je mađarski premijer Viktor Orban na svom Instagram nalogu saopštio da postoji "ukrajinska pretnja" zbog koje najavljuje raspoređivanje vojnih trupa radi zaštite energetske infrastrukture. Orban je podsetio da je 27. januara prekinuta isporuka nafte Mađarskoj i Slovačkoj preko cevovoda
RTS pre 13 minuta
Sastanak Putina, Trampa i Zelenskog - samo pod jednim uslovom

Sastanak Putina, Trampa i Zelenskog - samo pod jednim uslovom

B92 pre 8 minuta
