Zdravstveno stanje ministra Dačića i dalje teško

Zdravstveno stanje ministra Dačića i dalje teško

Zdravstveno stanje ministra Dačića i dalje teško

Zdravstveno stanje ministra unutrašnjih poslova i lidera socijalista Ivice Dačića, koji je juče hospitalizovan zbog obostrane upale pluća i dalje je teško i ozbiljno, ali u ovom momentu nema pogoršanja, rekao je doktor Spasoje Popević, pomoćnik direktora Klinike za pulmologiju Kliničkog centra Srbije.

"Medicinski tim koji se bavi njegovim lečenjem ulaže ogromne napore. Borimo se, pre svega, da dođe do poboljšanja. Ono što sada mogu da vam kažem, u ovom momentu nema pogoršanja, ali je suviše rano da pričamo o bilo čemu dalje", rekao je pulmolog dr Popević novinarima ispred Kliničkog centra, prenosi RTS. Dodao je da se lečenje nastavlja po svim postulatima savremene intenzivne medicine, kao i da će javnost blagovremeno obaveštavati o stanju ministra. Ministar
