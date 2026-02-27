"Stotine talibana ubijeno" Pakistan žestoko uzvratio za napad dronovima: Više od 100 tenkova razneto, gađani ciljevi širom Avganistana

Blic pre 55 minuta
"Stotine talibana ubijeno" Pakistan žestoko uzvratio za napad dronovima: Više od 100 tenkova razneto, gađani ciljevi širom…
Pakistanski ministar odbrane izjavljuje da je "strpljenje nestalo" i da je sada reč o "otvorenom ratu" između Avganistana i Pakistana Zabihulah Mudžahid, portparol talibana, saopštio je da Avganistan želi dijalog, dok UN poziva obe strane na hitno političko rešenje i ističe zabrinutost zbog civilnih žrtava Najmanje 274 talibanskih boraca je ubijeno, dok je 400 povređeno u napadima na ciljeve talibanske vlade Avganistanu, rekao je danas portparol pakistanske vojske
