Hilari Klinton svedočila o Epstinu u Predstavničkom domu Kongresa SAD

Danas pre 38 minuta  |  Beta
Bivšadržavna sekretarka SAD Hilari Klinton je danas rekla poslanicima Predstavničkog doma Kongresa SAD koji su je saslušali u selu kod Njujorka, da nije imala saznanja o zločinima pokojnog finansijera i podvodača Džefrija Epstina ili Epstinove nekadašnje devojke Gilejn Maksvel (Ghislaine Maxwell).

Danas su počela dvodnevna saslušanja koja će obuhvatiti i bivšeg predsednika Bila Klintona. „Nisam znala o njihovim kriminalnim aktivnostima. Ne sećam se da sam ikada srela Epstina“, rekla je Hilari Klinton u uvodnoj reči koju je prenela na društvenim mrežama. Saslušanja iza zatvorenih vrata u rodnom gradu Klintonovih, Čapaki, tipično mirnom zaseoku severno od Njujorka, dolaze nakon višemesečnih napetih sukoba između bivšeg moćnog para Klinton i Nadzornog odbora
