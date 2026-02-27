I Bil i Hilari Klinton rekli istu stvar na saslušanju u slučaju Epstin: Bivšeg predsednika čekaju teška pitanja

Bivši američki predsednik Bil Klinton svedočio je danas pred istražnim telom Kongresa u sklopu istrage o osuđenom sek**alnom predatoru Džefriju Epstinu, prenosi " Asosijejted Pres".

On je danas negirao sve veze i saznanja o aktivnostima Epstina, a gotovo istu stvar je na saslušanju rekla Hilari Klinton, njegova supruga i bivša državna sekretarka. "Nisam ništa video i ništa loše nisam uradio", rekao je bivši američki predsednik na svedočenju u Čapakvi u državi Njujork. Bil Klinton zvanično nije optužen ni za jedno krivično delo u slučaju Epstin. Međutim, moraće na nekom od narednih saslušanja da odgovori na pitanja o dokumentaciji u kojoj se