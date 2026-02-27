PZE 2026: Izabrani svi finalisti

Danas pre 1 sat
PZE 2026: Izabrani svi finalisti

Nakon održane dve polufinalne večeri, poznato je svih 14 finalista takmičenja PZE 2026.

Iz drugog polufinala PZE u finale su se plasirali sledeći takmičari: -Geminni – Brat Pelin – Zona – LU – KA – LAVINA – Jack Lupino – Harem Girls x Ivana Da podsetimo, iz prvog polufinala već su se plasirali: – Lores – Zejna – Yanx – Ana Mašulović – Kosmos Trip – Mirna – Iva Grujin Finale će se održati u subotu, 28. februara, od 21 čas, a pobednika će izabrati publika i stručni žiri u odnosu 50-50. Pobednik takmičenja PZE predstavljaće Srbiju na Pesmi Evrovizije,
