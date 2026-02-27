Nove cene goriva u Srbiji: evrodizel 200 dinara, benzin 181 dinar po litru

Naslovi.ai pre 4 sati

Od 27. februara do 6. marta važe nove maksimalne cene goriva u Srbiji, sa poskupljenjem od po dva dinara po litru za evrodizel i benzin.

Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine objavilo je nove cene goriva koje važe od 27. februara do 6. marta 2026. godine. Litar evrodizela koštaće maksimalno 200 dinara, dok će benzin evropremijum BMB biti 181 dinar po litru, što predstavlja poskupljenje od po dva dinara u odnosu na prethodnu nedelju. Vlada Srbije je 24. januara produžila uredbu o ograničenju cena derivata nafte, koja će važiti još 60 dana. Danas N1 Info B92 Blic

Cene goriva se objavljuju svakog petka do 15 časova, a privredni subjekti su dužni da nove maloprodajne cene primene odmah po objavljivanju. Poskupljenje goriva prati blagi rast cena sirove nafte na svetskom tržištu. Euronews Telegraf Radio 021 Vesti online

U nekim izvorima se takođe pominje savet vozačima o postupanju u slučaju sipanja pogrešnog goriva, gde je najvažnije da se motor ne pokreće kako bi se izbegla veća šteta. Kamatica