NIN pre 1 sat  |  Tanjug
Netfliks odustao od kupovine Vorner brosa: Paramaunt preuzima studio za 111 milijardi dolara

Američki striming servis Netfliks odustao je danas od nadmetanja za preuzimanje kompanije Vorner bros diskaveri (WBD), čime je otvoren put da konkurentski Paramaunt skajdens finalizuje sporazum vredan 111 milijardi dolara za preuzimanje jednog od najpoznatijih holivudskih studija.

Netfliks je saopštio da više nije spreman da povećava ponudu jer transakcija po traženoj ceni više nije finansijski atraktivna i naveo da će umesto toga nastaviti da ulaže u sopstveni sadržaj, sa planiranim budžetom od oko 20 milijardi dolara za filmove, serije i druge produkcije ove godine, prenosi Blumberg. Vorner bros je ocenio da je ponuda Paramaunta od 31 dolara po akciji povoljnija u odnosu na Netfliksovu raniju ponudu vrednu 82,7 milijardi dolara, koja je
