Krivična prijava protiv vlasnika psa zbog napada u Knjaževcu

Policija u Knjaževcu podneće krivičnu prijavu protiv meštanina M.N. (36) zbog sumnje da je njegov pas rase pitbul koji nije bio adekvatno obezbeđen, preskočio ogradu dvorišta, izašao na ulicu i usmrtio psa 86-godišnjeg muškarca, a vlasnika koji je pokušao da ga odbrani - povredio.

Osamdesetšestogodišnji muškarac prevezen je u Zdravstveni centar u Knjaževcu gde su mu konstatovane lake telesne povrede, navodi se u današnjem saopštenju Policijske uprave u Zaječaru. Protiv M.N. će biti podneta krivična prijava u redovnom postupku zbog sumnje da je izvršio krivično delo izazivanje opšte opasnosti.