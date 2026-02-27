Krivična prijava protiv vlasnika psa zbog napada u Knjaževcu

Nova pre 2 sata
Krivična prijava protiv vlasnika psa zbog napada u Knjaževcu

Policija u Knjaževcu podneće krivičnu prijavu protiv meštanina M.N. (36) zbog sumnje da je njegov pas rase pitbul koji nije bio adekvatno obezbeđen, preskočio ogradu dvorišta, izašao na ulicu i usmrtio psa 86-godišnjeg muškarca, a vlasnika koji je pokušao da ga odbrani - povredio.

Osamdesetšestogodišnji muškarac prevezen je u Zdravstveni centar u Knjaževcu gde su mu konstatovane lake telesne povrede, navodi se u današnjem saopštenju Policijske uprave u Zaječaru. Protiv M.N. će biti podneta krivična prijava u redovnom postupku zbog sumnje da je izvršio krivično delo izazivanje opšte opasnosti.
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Krivična prijava protiv vlasnika zbog napada psa u Knjaževcu

Krivična prijava protiv vlasnika zbog napada psa u Knjaževcu

N1 Info pre 3 sata
Serija provala u Zrenjaninu: Uhapšen mladić (29) osumnjičen za tri krađe, određen mu pritvor Uhapšen B.S (1996)

Serija provala u Zrenjaninu: Uhapšen mladić (29) osumnjičen za tri krađe, određen mu pritvor Uhapšen B.S (1996)

Volim Zrenjanin pre 3 sata
UHAPŠEN DIREKTOR ŠKOLE U TRGOVIŠTU! Sumnja se da je zaposlena primljena sa falsifikovanom diplomom

UHAPŠEN DIREKTOR ŠKOLE U TRGOVIŠTU! Sumnja se da je zaposlena primljena sa falsifikovanom diplomom

Glas juga pre 3 sata
MUP: Uhapšen direktor škole u Trgovištu jer je zaposlio ženu sa falsifikovanom diplomom

MUP: Uhapšen direktor škole u Trgovištu jer je zaposlio ženu sa falsifikovanom diplomom

Serbian News Media pre 3 sata
Krvnički je udarao, vukao za kosu! Muškarac nemilosrdno tukao majku (71) u Obrenovcu: Vređao je, ponižavao, pretio joj ubistvom…

Krvnički je udarao, vukao za kosu! Muškarac nemilosrdno tukao majku (71) u Obrenovcu: Vređao je, ponižavao, pretio joj ubistvom

Blic pre 3 sata
Hapšenje direktora zbog sumnje na zloupotrebu službenog položaja

Hapšenje direktora zbog sumnje na zloupotrebu službenog položaja

Vranje news pre 3 sata
Žučna svađa eskalirala u brutalno nasilje: Sin (51) vređao majku (71), pa nasrnuo na nju Zverski je tukao, čupao je za kosu i…

Žučna svađa eskalirala u brutalno nasilje: Sin (51) vređao majku (71), pa nasrnuo na nju Zverski je tukao, čupao je za kosu i izgovorio strašne reči!

Dnevnik pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

ZaječarKnjaževac

Regioni, najnovije vesti »

Oštre reakcije dela zaposlenih u GIR-u na saopštenje za medije menadžmenta kompanije

Oštre reakcije dela zaposlenih u GIR-u na saopštenje za medije menadžmenta kompanije

Glas Šumadije pre 30 minuta
KAKO DO DRŽAVNIH I IPARD FONDOVA? U Nišu održana obuka za razvoj turizma – jug Srbije mora da uhvati korak

KAKO DO DRŽAVNIH I IPARD FONDOVA? U Nišu održana obuka za razvoj turizma – jug Srbije mora da uhvati korak

Glas juga pre 1 minut
Spasavanje orla Feliksa – kako je orao iz Srbije završio u ratom zahvaćenoj Siriji

Spasavanje orla Feliksa – kako je orao iz Srbije završio u ratom zahvaćenoj Siriji

RTS pre 30 minuta
Zbog kvara na vodovodnoj mreži deo grada bez grejanja

Zbog kvara na vodovodnoj mreži deo grada bez grejanja

Glas Zaječara pre 31 minuta
RADNIČKI SPREMAN ZA NOVI IZAZOV! Lemonis traži bolju igru protiv Javora, Spasić poziva navijače na „Čair“

RADNIČKI SPREMAN ZA NOVI IZAZOV! Lemonis traži bolju igru protiv Javora, Spasić poziva navijače na „Čair“

Glas juga pre 16 minuta