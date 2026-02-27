Rhmz: Vremensku prognoza za naredne dane

Posle hladnog jutra tokom dana se očekuje pretežno sunčano vreme, ponegde uz prolaznu umerenu oblačnost.

Vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od -4 do 2 stepena, a najviša od 11 do 16 stepeni. PROGNOZA ZA NAREDNIH SEDAM DANA Očekuje se pretežno sunčano vreme, povremeno uz umerenu oblačnost. Jutra će biti prohladna, mestimično sa slabim mrazem, a u toku dana biće relativno toplo sa maksimalnom temperaturom u većini mesta od 11 do 18 stepeni. Naoblačenje koje će u utorak krajem dana zahvatiti severne krajeve, u sredu i četvrtak proširiće se i