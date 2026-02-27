Alimpijević odabrao 12 košarkaša za mečeve protiv Turske

Radio 021 pre 18 minuta  |  021.rs
Alimpijević odabrao 12 košarkaša za mečeve protiv Turske

Selektor muške seniorske reprezentacije Srbije Dušan Alimpijević odredio je 12 igrača za utakmicu sa selekcijom Turske u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo.

Na spisku su: Stefan Miljenović, Jovan Novak, Ognjen Dobrić, Stefan Momirov, Nikola Kalinić, Dejan Davidovac, Bogoljub Marković, Nikola Tanasković, Dušan Ristić, Luka Mitrović, Arijan Lakić i Filip Barna. Reprezentacija Srbije sastaće se sa Turskom u petak, 27. februara, od 19 časova u beogradskoj dvorani Aleksandar Nikolić. Tri dana kasnije, 2. marta, selekcija Srbije gostovaće evropskom vicešampionu u Istanbulu.
Ključne reči

KošarkaSvetsko prvenstvoNikola KalinićTurskaDušan AlimpijevićDejan DavidovacOgnjen DobrićIstanbulArijan Lakić

