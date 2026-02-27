Celje protiv AEK-a iz Atine u osmini finala Lige konferencija

Celje, koje je u plej-ofu za osminu finala Lige konferencija eliminisalo kosovsku Dritu, će biti domaćin u prvoj utakmici dvomeča protiv AEK-a iz Atine, koji sa klupe predvodi srpski trener Marko Nikolić, dok će revanš biti odigran u Grčkoj.

Za AEK nastupa i srpski napadač Luka Jović, koji je sa ukupno 17 pogodaka najbolji strelac tima koji je trenutno prvi na tabeli grčkog prvenstva, kao i njegovi sunarodnici Mijat Gaćinović i Marko Grujić. Rijeka će u osmini finala Lige konferencija igrati protiv Strazbura, Fjorentinu očekuje sa duel sa ekipom Rakova, dok će se Kristal Palas, koji je u plej-ofu za osminu finala eliminisao Zrinjski iz Mostara, sastati sa AEK-om iz Larnake. AZ Alkmar će igrati protiv