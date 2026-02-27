Celje protiv AEK-a iz Atine u osmini finala Lige konferencija

Radio sto plus pre 31 minuta
Celje protiv AEK-a iz Atine u osmini finala Lige konferencija

Celje, koje je u plej-ofu za osminu finala Lige konferencija eliminisalo kosovsku Dritu, će biti domaćin u prvoj utakmici dvomeča protiv AEK-a iz Atine, koji sa klupe predvodi srpski trener Marko Nikolić, dok će revanš biti odigran u Grčkoj.

Za AEK nastupa i srpski napadač Luka Jović, koji je sa ukupno 17 pogodaka najbolji strelac tima koji je trenutno prvi na tabeli grčkog prvenstva, kao i njegovi sunarodnici Mijat Gaćinović i Marko Grujić. Rijeka će u osmini finala Lige konferencija igrati protiv Strazbura, Fjorentinu očekuje sa duel sa ekipom Rakova, dok će se Kristal Palas, koji je u plej-ofu za osminu finala eliminisao Zrinjski iz Mostara, sastati sa AEK-om iz Larnake. AZ Alkmar će igrati protiv
Otvori na radiostoplus.com

Povezane vesti »

Žreb LE: Milenković ima priliku za popravni u Danskoj; Zvezda bi išla u Birmingem

Žreb LE: Milenković ima priliku za popravni u Danskoj; Zvezda bi išla u Birmingem

B92 pre 56 minuta
Žreb LK: "OrlovI" sleću na Kipar; Težak posao za Hrvate i Slovence

Žreb LK: "OrlovI" sleću na Kipar; Težak posao za Hrvate i Slovence

B92 pre 56 minuta
Marko Nikolić i Luka Jović mogu do završnice, Partizanov dželat najgore prošao: Evo parova osmine finala Lige konferencija!…

Marko Nikolić i Luka Jović mogu do završnice, Partizanov dželat najgore prošao: Evo parova osmine finala Lige konferencija!

Hot sport pre 46 minuta
Žreb za LK: Srpska četa u Sloveniji, Rijeku čeka težak zadatak

Žreb za LK: Srpska četa u Sloveniji, Rijeku čeka težak zadatak

Sport klub pre 26 minuta
Parovi osmine finala LK - Srpska legija u AEK-u protiv Celja

Parovi osmine finala LK - Srpska legija u AEK-u protiv Celja

RTS pre 36 minuta
Žreb za osminu finala Lige šampiona: Real ponovo na Siti, Atletiko protiv Totenhema

Žreb za osminu finala Lige šampiona: Real ponovo na Siti, Atletiko protiv Totenhema

Newsmax Balkans pre 26 minuta
Održan žreb za osminu finala Lige šampiona

Održan žreb za osminu finala Lige šampiona

Sputnik pre 31 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

GrčkaStrazburRijekaMarko NikolićMarko GrujićMijat GaćinovićLuka JovićAtina

Sport, najnovije vesti »

SPORTSKI VIKEND u znaku odbojkaških i futsal derbija!

SPORTSKI VIKEND u znaku odbojkaških i futsal derbija!

Plus online pre 1 minut
Sportske igre mladih zvanično počele u Severnoj Makedoniji

Sportske igre mladih zvanično počele u Severnoj Makedoniji

RTV pre 56 minuta
Lalatović pred derbi sa TSC-om: Evropa je zajednički san, ali do nje ne možemo bez navijača

Lalatović pred derbi sa TSC-om: Evropa je zajednički san, ali do nje ne možemo bez navijača

IndeksOnline pre 31 minuta
Čakar objasnio zašto je vratio suspendovanog igrača Partizana: Više nisam mogao da ga gledam kako radi sam

Čakar objasnio zašto je vratio suspendovanog igrača Partizana: Više nisam mogao da ga gledam kako radi sam

Danas pre 6 minuta
Od Srbije do Tokija Zvezda je ona prava i čista emocija: Japanac lud za Zvezdom, radovao se na severu, a poruka nakon odlaska…

Od Srbije do Tokija Zvezda je ona prava i čista emocija: Japanac lud za Zvezdom, radovao se na severu, a poruka nakon odlaska je zapalila društvene mreže!

Hot sport pre 21 minuta