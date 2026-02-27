Statistika: U Srbiji stopa nezaposlenosti 8,9 odsto

U Srbiji je u četvrtom kvartalu 2025. godine bilo oko 2,8 miliona zaposlenih , a nezaposlenih 276 900, tako da je stopa zaposlenosti iznosila 50,5 odsto, a nezaposlenosti 8,9 odsto, objavio je danas Republički zavod za statistiku.

Po podacima iz Ankete o radnoj snazi, broj stanovnika van radne snage iznosio je 2.493.300. U odnosu na isti kvartal 2024. godine, opao je broj zaposlenih za 66.700, broj stanovnika van radne snage povećan je za 31.100 i nezaposlenih za 3.800. Stopa zaposlenosti je opala za 0,9 procentnih poena, a stopa nezaposlenosti povećana za 0,3 procentna poena, kao i stopa stanovništva van radne snage za 0,8 procentnih poena. Ukupna stopa neformalne zaposlenosti iznosila je