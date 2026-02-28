Alvares u nadoknadi doneo tri boda "jorgandžijama"

Hulijan Alvares postigao je gol u četvrtom minutu nadoknade i doneo Atletiko Madrid minimalnu pobedu od 1:0 protiv Real Ovijedo na stadionu"Karlos Tartijere", čime je prekinuta serija od tri gostujuća ligaška meča bez trijumfa.

Madriđani su sredinom nedelje obezbedili plasman u osminu finala Lige šampiona, ali su u Ovijedu ponovo pokazali slabosti na gostovanjima u La Ligi. U prvom poluvremenu tim Dijega Simeonea nije uputio nijedan šut u okvir gola, daleko od forme koja ih je krasila u prethodnim utakmicama. Domaći su bili opasniji u prvih 45 minuta. Federiko Vinjas je prvi zapretio, dok je Jan Oblak u finišu poluvremena briljirao sa dve vezane intervencije – najpre je zaustavio udarac