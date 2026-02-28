Alvares u nadoknadi doneo tri boda "jorgandžijama"

Alvares u nadoknadi doneo tri boda "jorgandžijama"

Hulijan Alvares postigao je gol u četvrtom minutu nadoknade i doneo Atletiko Madrid minimalnu pobedu od 1:0 protiv Real Ovijedo na stadionu"Karlos Tartijere", čime je prekinuta serija od tri gostujuća ligaška meča bez trijumfa.

Madriđani su sredinom nedelje obezbedili plasman u osminu finala Lige šampiona, ali su u Ovijedu ponovo pokazali slabosti na gostovanjima u La Ligi. U prvom poluvremenu tim Dijega Simeonea nije uputio nijedan šut u okvir gola, daleko od forme koja ih je krasila u prethodnim utakmicama. Domaći su bili opasniji u prvih 45 minuta. Federiko Vinjas je prvi zapretio, dok je Jan Oblak u finišu poluvremena briljirao sa dve vezane intervencije – najpre je zaustavio udarac
Rodić nakon golova Partizanu: "Ovo je moj poklon Crvenoj zvezdi"

"Ovo je moj mali poklon Zvezdi": Rodić dao dva gola u Humskoj, pa "pecnuo" Partizan

Čakar posle neuspelog debija: Težak trenutak

Čakar: Nisam siguran da li smo zaslužili da izgubimo ovu utakmicu

Rodić srušio Partizan, pa poručio: Mali poklon Zvezdi za titulu!

„I mi smo velika ekipa“: Trener OFK Beograda pun hvala za svoje igrače i za klub!

Partizan ubio dve muve pobedom protiv Crvene zvezde

Savo Milošević novi trener Željezničara iz Sarajeva

Dejan Stanković: Očekujem težak meč u Kragujevcu, motiv nije upitan

Damir Čakar: Očekivao sam pobedu protiv OFK Beograda

(VIDEO) Goleada u Premijer ligi, pobede Liverpula, Evertona i Sitija

(VIDEO) Navijači nezadovoljni nakon novog poraza Partizana, skandirali „Mijate, odlazi“

