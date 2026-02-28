MVP propustio produžetak protiv Denvera - poznato i zašto

B92 pre 1 sat
MVP propustio produžetak protiv Denvera - poznato i zašto

Trener Oklahome Mark Degnolt objasnio je zašto Šej Gildžes-Aleksander nije igrao u produžetku protiv Denvera.

Košarkaši Oklahoma Siti Tandera pobedili su Denver Nagetse rezultatom 127:121 posle produžetka. Kod Oklahome je povratnik Šej Gildžus-Aleksander postigao 36 poena, uz 9 asistencija iako nije odigrao ni sekund tokom dodatnog petominutnog perioda. Mark Degnolt, trener Tandera, otkrio je da se radi o zdravstvenim razlozima jer se aktuelni MVP NBA lige oporavlja od povrede abdomena. "Razgovarao sam pre utakmice o tome sa Šejem i Ajzeom (Hartenštajn) i razumem da nije
Otvori na b92.net

Povezane vesti »

Tripl-dabl Nikole Jokića u porazu Denvera od Oklahome ostao u senci sukoba sa Vilijamsom, O’Nil i Barkli stali na stranu…

Tripl-dabl Nikole Jokića u porazu Denvera od Oklahome ostao u senci sukoba sa Vilijamsom, O’Nil i Barkli stali na stranu srpskog centra

Danas pre 1 sat
Šek: "Jokić reagovao na pravi način"

Šek: "Jokić reagovao na pravi način"

Sportske.net pre 3 sata
Jokić između istorije i MVP pravila

Jokić između istorije i MVP pravila

RTS pre 2 sata
Treneru OKC potrebne naočare - pozvao na dvostruke aršine, ali nije naseo na provokaciju

Treneru OKC potrebne naočare - pozvao na dvostruke aršine, ali nije naseo na provokaciju

B92 pre 2 sata
Prljav potez Dorta izbacio Jokića iz takta, umalo opšta tuča na terenu

Prljav potez Dorta izbacio Jokića iz takta, umalo opšta tuča na terenu

Politika pre 3 sata
Oglasio se Nikola Jokić posle čitave frke

Oglasio se Nikola Jokić posle čitave frke

Vesti online pre 3 sata
Nikola Jokić je heroj NBA, naučio je siledžiju pameti: Džukački udarao Luku i Vembija, pa bežao od srpske zveri

Nikola Jokić je heroj NBA, naučio je siledžiju pameti: Džukački udarao Luku i Vembija, pa bežao od srpske zveri

Mondo pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaNBADenver

Sport, najnovije vesti »

Vranjanci srušili drugi najbolji tim Prve lige: Dinamo Jug - Mačva 1:0

Vranjanci srušili drugi najbolji tim Prve lige: Dinamo Jug - Mačva 1:0

Vranje news pre 24 minuta
Španci najavljuju zastrašujući tandem Riki-Džabari! Osvojiće Ligu šampiona?

Španci najavljuju zastrašujući tandem Riki-Džabari! Osvojiće Ligu šampiona?

Sportske.net pre 4 minuta
Medeni mesec i dalje traje, sledeća na meniju je Crvena zvezda: Laletov Novi Pazar rutinirao i TSC!

Medeni mesec i dalje traje, sledeća na meniju je Crvena zvezda: Laletov Novi Pazar rutinirao i TSC!

Hot sport pre 24 minuta
Petrović skinuo zicer: Evanilson pogotkom doneo bod Bornmutu!

Petrović skinuo zicer: Evanilson pogotkom doneo bod Bornmutu!

Hot sport pre 4 minuta
Arnautović posle eliminacije: „Nismo uradili šta smo naumili – to je bolelo“

Arnautović posle eliminacije: „Nismo uradili šta smo naumili – to je bolelo“

Vesti online pre 24 minuta