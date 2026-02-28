MVP propustio produžetak protiv Denvera - poznato i zašto

Trener Oklahome Mark Degnolt objasnio je zašto Šej Gildžes-Aleksander nije igrao u produžetku protiv Denvera.

Košarkaši Oklahoma Siti Tandera pobedili su Denver Nagetse rezultatom 127:121 posle produžetka. Kod Oklahome je povratnik Šej Gildžus-Aleksander postigao 36 poena, uz 9 asistencija iako nije odigrao ni sekund tokom dodatnog petominutnog perioda. Mark Degnolt, trener Tandera, otkrio je da se radi o zdravstvenim razlozima jer se aktuelni MVP NBA lige oporavlja od povrede abdomena. "Razgovarao sam pre utakmice o tome sa Šejem i Ajzeom (Hartenštajn) i razumem da nije