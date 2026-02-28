Jokić između istorije i MVP pravila

Nikola Jokić igra istorijsku sezonu i korača ka vrhu večne liste tripl-dablova, ali izostanak sa mečeva usled povrede kolena i pravilo od minimum 65 utakmica doveli su ga na ivicu ispadanja iz MVP trke. Pred Denverom je težak raspored koji će odlučiti da li će srpski as uspeti da kruniše dominaciju četvrtom nagradom za najkorisnijeg igrača.

Jokić nastavlja da redefiniše košarku kao najuniverzalniji centar u istoriji. Do sada je u karijeri sakupio 207 tripl-dablova (186 u regularnoj sezoni i 21 u plej-ofu). Drži rekord za najbrži tripl-dabl (14 minuta i 33 sekunde) i jedini je igrač u istoriji sa utakmicom od 30+ poena, 20+ skokova i 20+ asistencija. U tekućoj sezoni 2025/26 beleži prosečno 28,8 poena, 12,5 skokova i 10,5 asistencija po meču. Jokić je trenutno drugi na večnoj listi regularne sezone sa