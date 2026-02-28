Đurić pozvao građane Srbije u Iranu da slede instrukcije lokalnih vlasti i Ambasade Srbije

Beta pre 54 minuta

Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić pozvao je jutros državljane Srbije koji se nalaze u Iranu, koji se zateknu u zoni borbenih dejstava, da prate instrukcije lokalnih vlasti i preporuke Ambasade Srbije kako bi osigurali svoju bezbednost.

Đurić je za RTS rekao da će ukoliko bude potrebno Srbija organizovati evakuaciju svojih državljana.

On je rekao da Ministarstvo spoljnih poslova Srbije u ovom trenutku prikuplja relevantne informacije o dešavanjima u Iranu i širem regionu.

Podsetio je da je MSP pre tri meseca preporučilo državljanima Srbije da ne putuju u Iran.

"Naša ambasada u Teheranu pruža konzularnu i drugu pomoć našim državljanima kojih ima veoma malo na području Irana. Ono što mogu da kažem je takođe da savetujemo naše građane koji se zateknu u zoni borbenih dejstava da prate instrukcije javnih organa vlasti - idu u skloništa i preduzimaju sve što je drugo potrebno u skladu sa preporukama ambasada Srbije da bi zaštitili sopstvenu bezbednost", rekao je Đurić.

Izrael i SAD rano jutros napali su Iran.

Agencija Asošiejted pres javila je da su izraelske rakete eksplodirale jutros u Teheranu u blizini kancelarije iranskog verskog vođe ajatolaha Hameneija.

Mediji javljaju pozivajući se na neimenovanog američkog zvaničnika da u napadu učestvuju i SAD.

Stanovnici Teherana svedočili su napadu tvrdeći da su čuli snažne eksplozije u centru grada i da su zatim videli dim.

(Beta, 28.02.2026)

