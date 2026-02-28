Ambasada Srbije u Teheranu: U Iranu 14 državljana Srbije i svi su dobro

Danas pre 3 sata  |  Beta
Ambasada Srbije u Teheranu je danas objavila da je u Iranu 14 državljana Srbije, koji su dobro i u kontaktu su s njom.

Državljani Srbije, među kojima ima i sedam dvojnih državljana Srbije i Irana, nalaze se u Teheranu, Tabrizu, Isfahanu i Jazdu, navodi se u objavi Ambasade na Iksu (X). Ambasada je u odvojenoj objavi navela listu preporuka državljane Srbije u Iranu, među kojima je da što pre bezbedno napuste tu zemlju, da bez potrebe ne izlaze napolje i da prate uputstva lokalnih vlasti, Ambasade i Ministarstva spoljnih poslova Srbije. Ambasada je objavila i broj svog dežurnog
