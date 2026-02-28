Uhapšen Aco Đukanović, brat bivšeg predsednika Crne Gore

Beta pre 58 minuta

Biznismen Aco Đukanović, brat bivšeg predsednika Crne Gore Mila Đukanovića, uhapšen je zbog sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija.

"Osnovano se sumnja da je A. Đ. u svojoj kući u Nikšiću neovlašćeno držao oružje i municiju", saopštilo je Osnovno državno tužilaštvo, po čijem nalogu je Đukanović uhapšen.

Policija je tokom pretresa Đukanovićeve imovine u Podgorici uzela i "određenu dokumentaciju", o čemu je, kako je saopšteno, obavešteno nadležno tužilaštvo, te će biti formiran predmet za dalje postupanje.

"Zbog zaštite interesa postupanja policijskih službenika, u ovom trenutku nismo u mogućnosti da saopštimo više informacija za aktivnosti izvedene na teritoriji Podgorice", kazali su iz policije.

Aco Đukanović važi za jednog od najuticajnijih ljudi u Crnoj Gori, a njegovo bogatstvo se procenjuje na stotine miliona evra.

On je većinski vlasnik Prve banke, stambenih i poslovnih zgrada i zemljišta.

Đukanovićevo ime se pominje u dokumentaciji italijanskog tužilaštva, koje je istraživalo međunarodni šverc cigareta, ali nikada nije bio osumnjičen.

Mediji su pisali da se on nakon promena vlasti 2020. godine preselio u Luksemburg i da je tamo preneo najveći deo svojih poslova.

