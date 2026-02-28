Uspostavljen teretni železnički saobraćaj između Srbije i Mađarske (foto)

Prva teretna kompozicija iz Mađarske, sa 20 cisterni, stigla je u Suboticu u 18.14 sati Ova kompozicija nastavlja put prema stanici u Novom Sadu Na brzoj pruzi Beograd - Budimpešta večeras je uspostavljen je teretni železnički saobraćaj između Srbije i Mađarske, saopšteno je iz kompanije Infrastrukture železnice Srbije.

Teretna železnička kompozicija mađarskog nacionalnog prevoznika u robnom saobraćaju ''Rail Cargo Hungaria'', koja je krenula iz Mađarske i u sastavu imala 20 cisterni, prešla je srpsko-mađarsku državnu granicu i večeras u 18.14 sati stigla u železničku stanicu Subotica. Teretna železnička kompozicija nastavlja dalje svoju vožnju ka Novi Sad Ranžirnoj, kao svom konačnom odredištu, navodi se u saopštenju. Teretni saobraćaj brzom prugom Beograd - Budimpešta u narednom