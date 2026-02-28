Uspostavljen teretni železnički saobraćaj između Srbije i Mađarske (foto)

Blic pre 1 sat
Uspostavljen teretni železnički saobraćaj između Srbije i Mađarske (foto)

Prva teretna kompozicija iz Mađarske, sa 20 cisterni, stigla je u Suboticu u 18.14 sati Ova kompozicija nastavlja put prema stanici u Novom Sadu Na brzoj pruzi Beograd - Budimpešta večeras je uspostavljen je teretni železnički saobraćaj između Srbije i Mađarske, saopšteno je iz kompanije Infrastrukture železnice Srbije.

Teretna železnička kompozicija mađarskog nacionalnog prevoznika u robnom saobraćaju ''Rail Cargo Hungaria'', koja je krenula iz Mađarske i u sastavu imala 20 cisterni, prešla je srpsko-mađarsku državnu granicu i večeras u 18.14 sati stigla u železničku stanicu Subotica. Teretna železnička kompozicija nastavlja dalje svoju vožnju ka Novi Sad Ranžirnoj, kao svom konačnom odredištu, navodi se u saopštenju. Teretni saobraćaj brzom prugom Beograd - Budimpešta u narednom
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Infrastruktura železnice Srbije: Krenuo teretni saobraćaj brzom prugom, 20 cisterni iz Mađarske stiglo u Suboticu

Infrastruktura železnice Srbije: Krenuo teretni saobraćaj brzom prugom, 20 cisterni iz Mađarske stiglo u Suboticu

Danas pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

SuboticaNovi SadŽeleznice SrbijeBudimpeštaMađarska

Ekonomija, najnovije vesti »

Godine koje su pojeli skakavci i političari

Godine koje su pojeli skakavci i političari

Radar pre 1 sat
Dramatičan put srpskog orla Feliksa: Upao u zamku, završio na Bliskom istoku! Evo kako je spašen

Dramatičan put srpskog orla Feliksa: Upao u zamku, završio na Bliskom istoku! Evo kako je spašen

Kurir pre 21 minuta
Uspostavljen teretni železnički saobraćaj između Srbije i Mađarske (foto)

Uspostavljen teretni železnički saobraćaj između Srbije i Mađarske (foto)

Blic pre 1 sat
JANAF odgovorio na mađarski ultimatum: Zahtevi koji se odnose na naftu ruskog porekla mogu se razmatrati isključivo kroz…

JANAF odgovorio na mađarski ultimatum: Zahtevi koji se odnose na naftu ruskog porekla mogu se razmatrati isključivo kroz strogi okvir sankcija EU i OFAK

Danas pre 3 sata
Rešenje za nestanak struje usred zime: Koliko košta sistem koji sprečava da vam se kotao i pumpe ugase, detaljna računica

Rešenje za nestanak struje usred zime: Koliko košta sistem koji sprečava da vam se kotao i pumpe ugase, detaljna računica

Blic pre 2 sata