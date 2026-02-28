Infrastruktura železnice Srbije: Krenuo teretni saobraćaj brzom prugom, 20 cisterni iz Mađarske stiglo u Suboticu

Na brzoj pruzi Beograd – Budimpešta danas je uspostavljen teretni železnički saobraćaj između Srbije i Mađarske, saopštile su Infrastrukture železnice Srbije.

Teretna kompozicija mađarskog nacionalnog prevoznika u robnom saobraćaju, koja je krenula iz Mađarske i u sastavu imala 20 cisterni, prešla je srpsko-mađarsku državnu granicu i večeras u 18,14 sati stigla je u železničku stanicu Subotica. Teretni saobraćaj brzoj prugom Beograd – Budimpešta u narednom periodu odvijaće se u skladu sa organizacijom robnog železničkog prevoza i planiranim transportima u obe zemlje. Infrastruktura železnice Srbije i brza pruga između