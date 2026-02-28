Infrastruktura železnice Srbije: Krenuo teretni saobraćaj brzom prugom, 20 cisterni iz Mađarske stiglo u Suboticu

Danas pre 6 sati  |  Radmila Marković
Infrastruktura železnice Srbije: Krenuo teretni saobraćaj brzom prugom, 20 cisterni iz Mađarske stiglo u Suboticu

Na brzoj pruzi Beograd – Budimpešta danas je uspostavljen teretni železnički saobraćaj između Srbije i Mađarske, saopštile su Infrastrukture železnice Srbije.

Teretna kompozicija mađarskog nacionalnog prevoznika u robnom saobraćaju, koja je krenula iz Mađarske i u sastavu imala 20 cisterni, prešla je srpsko-mađarsku državnu granicu i večeras u 18,14 sati stigla je u železničku stanicu Subotica. Teretni saobraćaj brzoj prugom Beograd – Budimpešta u narednom periodu odvijaće se u skladu sa organizacijom robnog železničkog prevoza i planiranim transportima u obe zemlje. Infrastruktura železnice Srbije i brza pruga između
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Uspostavljen teretni železnički saobraćaj između Srbije i Mađarske (foto)

Uspostavljen teretni železnički saobraćaj između Srbije i Mađarske (foto)

Blic pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

SuboticaŽeleznice SrbijeBudimpeštaMađarska

Ekonomija, najnovije vesti »

Godine koje su pojeli skakavci i političari

Godine koje su pojeli skakavci i političari

Radar pre 4 sati
Dramatičan put srpskog orla Feliksa: Upao u zamku, završio na Bliskom istoku! Evo kako je spašen

Dramatičan put srpskog orla Feliksa: Upao u zamku, završio na Bliskom istoku! Evo kako je spašen

Kurir pre 3 sata
Uspostavljen teretni železnički saobraćaj između Srbije i Mađarske (foto)

Uspostavljen teretni železnički saobraćaj između Srbije i Mađarske (foto)

Blic pre 4 sati
JANAF odgovorio na mađarski ultimatum: Zahtevi koji se odnose na naftu ruskog porekla mogu se razmatrati isključivo kroz…

JANAF odgovorio na mađarski ultimatum: Zahtevi koji se odnose na naftu ruskog porekla mogu se razmatrati isključivo kroz strogi okvir sankcija EU i OFAK

Danas pre 6 sati
Rešenje za nestanak struje usred zime: Koliko košta sistem koji sprečava da vam se kotao i pumpe ugase, detaljna računica

Rešenje za nestanak struje usred zime: Koliko košta sistem koji sprečava da vam se kotao i pumpe ugase, detaljna računica

Blic pre 5 sati