Zelenski podržao vojnu operaciju protiv Irana. Sprema se pakao za Teheran?! Oglasio se i Tramp, pa poslao jezivu poruku

Zelenski napominje da iranski građani nemaju prava i da su žrtve nestanaka, ubistava i pogubljenja Tramp je dodao da ne želi da koristi vojnu silu protiv Irana, ali da je to ponekad neophodno Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski rekao je danas u intervjuu za Skaj njuz da bi podržao vojnu operaciju usmerenu protiv iranskog režima.

Zelenski je rekao da ljudi u Iranu traže pomoć kako bi promenili trenutni režim, koji otvoreno preti drugim zemljama i nanosi značajnu štetu. Napomenuo je da režim postoji već mnogo godina, da građani nemaju nikakva prava, da ljudi nestaju, bivaju ubijani i pogubljeni u hiljadama. Zelenski je naglasio da bi podržao operaciju koja bi bila usmerena na režim, a ne na iranski narod. Podsetimo, predsednik SAD Donald Tramp izjavio je da nije zadovoljan Iranom, ali da se