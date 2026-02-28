Bil Klinton: ‘Da sam znao za Epstinove zločine, prijavio bih ga’

Bivši američki predsednik Bil Klinton kazao je da nije znao za zločine Džefrija Epstina, osuđenog seksualnog prestupnika, tokom svedočenja pred Nadzornim odborom Predstavničkog doma. „Znam šta sam uradio, i još važnije, šta nisam. „Ništa nisam video, ništa loše nisam uradio“, rekao je Klinton, čije se ime pojavljuje u dokumentima o Epstinu, koje je objavilo američko Ministarstvo pravde. On je svedočio iza zatvorenih vrata, ali je njegova izjava podeljena na