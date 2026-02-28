Ministarstvo poljoprivrede: Od ponedeljka javni poziv za poljoprivrednike za podsticaje

Danas pre 44 minuta  |  Beta
Ministarstvo poljoprivrede: Od ponedeljka javni poziv za poljoprivrednike za podsticaje

Ministarstvo poljoprivrede obavestilo je danas poljoprivredne proizvođače da od ponedeljka počinje javni poziv za podsticaje po hektaru, kao i primena drugih aktuelnih mera podrške.

Ministarstvo je u saopštenju navelo da je reč o najmasovnijem javnom pozivu, za koji tradicionalno aplicira najveći broj registrovanih gazdinstava u Srbiji. Da bi aplicirali bez zastoja i na vreme ostvarili pravo na sredstva, neophodno je da svi poljoprivrednici koji su svoje naloge u sistemu eAgrar kreirali tokom 2023. i kasnije provere status svojih naloga, dodaje se. Podsetili su u saopštenju da nakon dve godine dolazi do isteka važenja naloga, te je potrebno
