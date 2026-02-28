Proglašena studentska lista Mladi Kula, treća na izbornom listiću

Opštinska izborna komisija (OIK) u Kuli prihvatila je večeras izbornu listu „Glas mladih opštine Kula“, koja će imati redni broj 3 na izbornom listiću, na lokalnim izborima raspisanim za 29. mart.

U rešenju piše da ta lista ima 37 kandidata, da je prikupljeno 500 potpisa, odnosno „pravno valjanih izjava birača da podržavaju tu listu“. Predavanje liste iza koje stoji neformalna inicijativa mladih „Mladi Kula“ večeras je proteklo uz protestno okupljanje građana. Lista je predata nakon što su otklonjeni prethodno uočeni nedostaci na njoj, a koji su bili, kako oni tvrde, „mahom pravopisne i druge banalne greške“. Okupljeni su burno proslavili proglašenje liste