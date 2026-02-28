Tramp: Smatra se da je informacija o smrti Hamneia tačna

Euronews pre 53 minuta  |  Autor: Tanjug
Tramp: Smatra se da je informacija o smrti Hamneia tačna

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas da se smatra da je tačna informacija da je iranski vrhovni vođa ajatolah Ali Hamnei ubijen u vazdušnim udarima na tu zemlju. "Smatramo da je to tačna priča", rekao je Tramp za NBC njuz.

Dodao je da je "većina" iranskog višeg rukovodstva takođe "otišla". "Ljudi koji donose sve odluke, većina njih je otišla", istakao je Tramp. Na pitanje ko će zameniti vrhovnog vođu Irana, ajatolaha Alija Hamneija, Tramp je rekao da ne zna, ali da će ga "u nekom trenutku pozvati" da ga pitaju koga bih voleo. "Samo sam malo sarkastičan kada to kažem", rekao je Tramp. On je kazao da današnji vojni udari u Iranu već predstavljaju uspeh za Sjedinjene Američke Države.
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

Trump potvrdio smrt vrhovnog izraelskog vođe

Trump potvrdio smrt vrhovnog izraelskog vođe

Bloomberg Adria pre 1 sat
Tramp: Ajatolah Ali Hamnei je ubijen

Tramp: Ajatolah Ali Hamnei je ubijen

Radio 021 pre 54 minuta
Mond: U Teheranu aplauzi i uzvici radosti na vest o smrti ajatolaha Hamneija

Mond: U Teheranu aplauzi i uzvici radosti na vest o smrti ajatolaha Hamneija

Beta pre 1 sat
Iran negira da je Hamnei ubijen, Tramp veruje da jeste

Iran negira da je Hamnei ubijen, Tramp veruje da jeste

Beta pre 1 sat
Mond: U Teheranu aplauzi i uzvici radosti na vest o smrti ajatolaha Hamneija

Mond: U Teheranu aplauzi i uzvici radosti na vest o smrti ajatolaha Hamneija

Serbian News Media pre 1 sat
CNN tvrdi: Slavlje na ulicama Teherana nakon vesti o smrti ajatolaha

CNN tvrdi: Slavlje na ulicama Teherana nakon vesti o smrti ajatolaha

Nedeljnik pre 1 sat
Izraelci tvrde da je ajatolah Hamnei mrtav

Izraelci tvrde da je ajatolah Hamnei mrtav

Vreme pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

IranDonald Tramp

Svet, najnovije vesti »

Gutereš: Napadi na Iran doveli do značajnog broja civilnih žrtava

Gutereš: Napadi na Iran doveli do značajnog broja civilnih žrtava

Danas pre 44 minuta
"Jedan od najzlobnijih ljudi u istoriji više nije živ!" Tramp zvanično potvrdio smrt ajatolaha, pa najavio pakao za Iran…

"Jedan od najzlobnijih ljudi u istoriji više nije živ!" Tramp zvanično potvrdio smrt ajatolaha, pa najavio pakao za Iran: Teško bombardovanje se nastavlja

Blic pre 29 minuta
Da li je Iran upravo potvrdio smrt ajatolaha?! Na profilu vrhovnog vođe osvanula poruka: Tramp već slavi pad "najzlobnijeg…

Da li je Iran upravo potvrdio smrt ajatolaha?! Na profilu vrhovnog vođe osvanula poruka: Tramp već slavi pad "najzlobnijeg čoveka"

Blic pre 39 minuta
Mond: U Teheranu aplauzi i uzvici radosti na vest o smrti ajatolaha Hamneija

Mond: U Teheranu aplauzi i uzvici radosti na vest o smrti ajatolaha Hamneija

Danas pre 1 sat
„Mogu da idem na duge staze i da preuzmem celu stvar ili da sve završim za dva ili tri dana“: Tramp izneo više scenarija u…

„Mogu da idem na duge staze i da preuzmem celu stvar ili da sve završim za dva ili tri dana“: Tramp izneo više scenarija u operaciji protiv Irana

Danas pre 2 sata