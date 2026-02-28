Tramp: Smatra se da je informacija o smrti Hamneia tačna

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas da se smatra da je tačna informacija da je iranski vrhovni vođa ajatolah Ali Hamnei ubijen u vazdušnim udarima na tu zemlju. "Smatramo da je to tačna priča", rekao je Tramp za NBC njuz.

Dodao je da je "većina" iranskog višeg rukovodstva takođe "otišla". "Ljudi koji donose sve odluke, većina njih je otišla", istakao je Tramp. Na pitanje ko će zameniti vrhovnog vođu Irana, ajatolaha Alija Hamneija, Tramp je rekao da ne zna, ali da će ga "u nekom trenutku pozvati" da ga pitaju koga bih voleo. "Samo sam malo sarkastičan kada to kažem", rekao je Tramp. On je kazao da današnji vojni udari u Iranu već predstavljaju uspeh za Sjedinjene Američke Države.