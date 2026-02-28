Međunarodni dan retkih bolesti: Srbija broji preko 16.000 obolelih

Glas Zaječara pre 7 minuta  |  Izvor: N1
Međunarodni dan retkih bolesti: Srbija broji preko 16.000 obolelih

Međunarodni dan retkih bolesti obeležava se svake godine poslednjeg dana februara na inicijativu Evropske organizacije za retke bolesti, u saradnji sa više od 70 nacionalnih saveza udruženja pacijenata širom sveta.

Od pokretanja inicijative 2008. godine, ovaj globalni pokret okuplja pacijente, porodice, zdravstvene radnike, istraživače i donosioce odluka sa zajedničkim ciljem – unapređenje kvaliteta života osoba koje žive sa retkim bolestima. Retke bolesti su heterogena grupa oboljenja čija je zajednička karakteristika niska učestalost. Kao retki poremećaji zdravlja definišu se bolesti koje se javljaju kod manje od pet osoba na 10.000 stanovnika. Procenjuje se da u svetu oko
