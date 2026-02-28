BMW povlači više od 360.000 vozila širom sveta zbog rizika od požara

Približno 337.000 vozila marke BMW širom sveta i 29.000 u Nemačkoj, pet različitih modela, potencijalno je pogođeno rizikom od požara povezanim sa ugradnjom kablova na instrument tabli, saopštila Nemačka federalna uprava za motorni saobraćaj (KBA).

Nemački proizvođač automobila BMW mora da povuče stotine hiljada vozila širom sveta zbog rizika od požara, navodi se u obaveštenju koje je objavio nadležni nemački organ, što je druga takva mera za manje od mesec dana. Prema saopštenju federalnih zvaničnika pogođeno je pet luksuznih modela - 5, i7, 7, i5 i M5 - proizvedenih između 9. juna 2022. i 5. decembra 2025. godine. "Uzrok je neispravna instalacija kablova na instrument tabli koja bi, tokom zamene filtera