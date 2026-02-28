Preminuo američki kantautor Nil Sedaka

Američki kantautor Nil Sedaka koji stoji iza hitova kao što su "Breaking Up Is Hard to Do", "Bad Blood", "Laughter in the Rain" i „Calendar Girl“, preminuo je u 86. godini, saopštila je njegova porodica.

"Naša porodica je slomljena iznenadnom smrću našeg voljenog muža, oca i dede, Nila Sedake. Prava rokenrol legenda, inspiracija milionima, ali što je najvažnije, barem onima od nas koji su imali sreće da ga poznaju, neverovatno ljudsko biće koje će nam duboko nedostajati", navodi se u saopštenju, prenosi Varajeti. Rođen u Bruklinu, veteran legendarne fabrike hitova "Brill Building" iz ranih 60-ih, Sedaka je autor tri hita na prvom mestu Bilbordove liste Hot 100 i