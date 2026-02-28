Preminuo američki kantautor Nil Sedaka

Politika pre 6 sati
Preminuo američki kantautor Nil Sedaka

Bio je autor hitova kao što su „Breaking Up Is Hard to Do“, „Bad Blood“, „Laughter in the Rain“ i „Calendar Girl“

Američki kantautor Nil Sedaka, autor hitova kao što su „Breaking Up Is Hard to Do“, „Bad Blood“, „Laughter in the Rain“ i „Calendar Girl“, preminuo je u 86. godini, saopštila je njegova porodica. „Naša porodica je slomljena iznenadnom smrću našeg voljenog muža, oca i dede, Nila Sedake. Prava rokenrol legenda, inspiracija milionima, ali najvažnije, onima od nas koji su imali sreće da ga poznaju, neverovatno ljudsko biće koje će nam duboko nedostajati”, navodi se u
Otvori na politika.rs

Povezane vesti »

Preminuo američki kantautor Nil Sedaka

Preminuo američki kantautor Nil Sedaka

Insajder pre 6 sati
Povezane vesti »

Svet, najnovije vesti »

Transportni avion pun novca pao na put: Ljudi se tukli za novčanice, najmanje 15 poginulih u Boliviji

Transportni avion pun novca pao na put: Ljudi se tukli za novčanice, najmanje 15 poginulih u Boliviji

Aero.rs pre 13 minuta
Merc kod Trampa – kancelar traži ravnopravan dijalog

Merc kod Trampa – kancelar traži ravnopravan dijalog

Danas pre 9 minuta
Kanada postaje evropska država? Otava okreće leđa Vašingtonu – skoro polovina građana želi u EU!

Kanada postaje evropska država? Otava okreće leđa Vašingtonu – skoro polovina građana želi u EU!

Večernje novosti pre 8 minuta
"Ništa slično više nikada nije izgrađeno": Megastruktura u drevnom gradu stoji i dalje nakon čak 1.700 godina

"Ništa slično više nikada nije izgrađeno": Megastruktura u drevnom gradu stoji i dalje nakon čak 1.700 godina

Blic pre 24 minuta
Rusija upozorava na predaju nuklearnog oružja Ukrajini, Zelenski spreman da ga prihvati

Rusija upozorava na predaju nuklearnog oružja Ukrajini, Zelenski spreman da ga prihvati

RTS pre 1 sat