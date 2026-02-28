Preminuo američki kantautor Nil Sedaka

Bio je autor hitova kao što su „Breaking Up Is Hard to Do“, „Bad Blood“, „Laughter in the Rain“ i „Calendar Girl“

Američki kantautor Nil Sedaka, autor hitova kao što su „Breaking Up Is Hard to Do“, „Bad Blood“, „Laughter in the Rain“ i „Calendar Girl“, preminuo je u 86. godini, saopštila je njegova porodica. „Naša porodica je slomljena iznenadnom smrću našeg voljenog muža, oca i dede, Nila Sedake. Prava rokenrol legenda, inspiracija milionima, ali najvažnije, onima od nas koji su imali sreće da ga poznaju, neverovatno ljudsko biće koje će nam duboko nedostajati”, navodi se u