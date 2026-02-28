Preduzeće Daneta Šijana očitavaće brojila, posao vredan 2,88 milijardi dinara

Moj Novi Sad pre 37 minuta
Preduzeće Daneta Šijana očitavaće brojila, posao vredan 2,88 milijardi dinara

Elektrodistribucija Srbije zaključila je okvirni sporazum vredan 2,88 milijardi dinara (sa PDV-om) sa grupom ponuđača koju predvodi T&M Group Solutions u suvlasništvu Daneta Šijana.

Tako se, praktično, okončao postupak koji traje još od 5. oktobra 2024. godine – prvo kroz tender koji je završen obustavom postupka, pa potom kroz novi tender započet 30. jula 2025. godine. Ostali članovi ove grupe su PRO TENT Obrenovac, Dobergard iz Beograda i Agencija za privremeno zapošljavanje Laboris HRS iz Novog Sada. Sporazum je zaključen na dve godine, što praktično znači da će čitanje struje Elektrodistribuciju mesečno koštati 120 miliona dinara, odnosno
