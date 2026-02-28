Preduzeće Daneta Šijana očitavaće brojila, posao vredan 2,88 milijardi dinara

Elektrodistribucija Srbije zaključila je okvirni sporazum vredan 2,88 milijardi dinara (sa PDV-om) sa grupom ponuđača koju predvodi T&M Group Solutions u suvlasništvu Daneta Šijana.

Tako se, praktično, okončao postupak koji traje još od 5. oktobra 2024. godine – prvo kroz tender koji je završen obustavom postupka, pa potom kroz novi tender započet 30. jula 2025. godine. Ostali članovi ove grupe su PRO TENT Obrenovac, Dobergard iz Beograda i Agencija za privremeno zapošljavanje Laboris HRS iz Novog Sada. Sporazum je zaključen na dve godine, što praktično znači da će čitanje struje Elektrodistribuciju mesečno koštati 120 miliona dinara, odnosno