Turnir hitno prekinut zbog bombardovanja: Evroliga donela konačnu odluku

Utakmica NextGen turnina Evrolige između Monaka i Arisa koja se igrala u Abu Dabiju hitno je prekinuta zbog bombardovanja vojnih baza koje se nalaze u blizini.

Jutros je počeo ratni sukob između Izraela i Irana, a to i te kako utiče na profesionalne sportiste... Sudije su prekinule meč, igrači su se povukli nu svlačionice, a potom su evakuisani iz hale. Sa razglasa se začulo dramatično upozorenje i moralo je hitno da se reaguje u narednih nekoliko minuta. "NextGen turnir Evrolige je privremeno suspendovan zbog mera bezbednosti. Evroliga i domaćin sada rade evaluaciju date situacije i dalje informacije biće saopštene",